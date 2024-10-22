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Antalya'da Ağılda Yangın: 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kepez'deki yangında 50 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:34
Antalya'da Ağılda Yangın: 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Antalya'da Yangın Faciası

Antalya'nın Kepez ilçesi

Yangının Çıktığı Yer

Yavuz Selim Mahallesi, 6105 Sokak'ta yer alan bir ağılda, Ayfer Yavuz ve oğlu Yasin Yavuz'a ait olan tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Bölgeden gelen yangın ihbarı sonrası polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak yangın sonucunda 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağıl Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının ardından ağıl kullanılamaz hale gelirken, hayvan sahipleri bu kayıp karşısında derin bir üzüntü yaşadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

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