Antalya'da Aile Dramı: Kadın ve Çocuk Öldürüldü

Antalya'da Üzücü Bir Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen korkunç bir cinayet vakasında, birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli Mehmet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan Gelişmeler

Olay, Duacı Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup vatandaş, kafasına taşla vurulmuş bir kadının yerde yattığını görünce derhal jandarma ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aynur Çilli (43) olduğu belirlendi. Ekipler, Aynur Çilli'nin birlikte yaşadığı zanlı Mehmet A. (48) için harekete geçti. Zanlının Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden jandarma, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli (8) ile birlikte diğer cesedi de buldu. Çocuk, iple bağlanmış bir şekilde yaşamını yitirmişti.

Zanlı İtiraflarda Bulundu

Yapılan sorgulamada Mehmet A., tartışma sırasında Aynur Çilli'yi taşla vurduğunu ve daha sonra çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Suç Geçmişi

Zanlı Mehmet A.'nın daha önce çeşitli suçlardan toplam 17 kaydı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri devam etmekte.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.