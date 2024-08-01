Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Aile Dramı: Kadın ve Çocuk Öldürüldü

Kepez'de kadını ve çocuğunu öldüren zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:21
Antalya'da Aile Dramı: Kadın ve Çocuk Öldürüldü

Antalya'da Üzücü Bir Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen korkunç bir cinayet vakasında, birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli Mehmet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan Gelişmeler

Olay, Duacı Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup vatandaş, kafasına taşla vurulmuş bir kadının yerde yattığını görünce derhal jandarma ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aynur Çilli (43) olduğu belirlendi. Ekipler, Aynur Çilli'nin birlikte yaşadığı zanlı Mehmet A. (48) için harekete geçti. Zanlının Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden jandarma, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli (8) ile birlikte diğer cesedi de buldu. Çocuk, iple bağlanmış bir şekilde yaşamını yitirmişti.

Zanlı İtiraflarda Bulundu

Yapılan sorgulamada Mehmet A., tartışma sırasında Aynur Çilli'yi taşla vurduğunu ve daha sonra çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, anne ve çocuğun cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Suç Geçmişi

Zanlı Mehmet A.'nın daha önce çeşitli suçlardan toplam 17 kaydı olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri devam etmekte.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına...

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı