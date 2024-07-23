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Antalya'da Ambulans Helikopter ile Kalp Krizi Tedavisi

Antalya'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi edildi ve sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:48
Antalya'da Ambulans Helikopter ile Kalp Krizi Tedavisi

Antalya'da Hızla Müdahale Çağrısı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen bir sağlık durumu, acil müdahale gerektiren bir durumu beraberinde getirdi. 66 yaşındaki Ercan Şimşek, kalp krizi geçirmesi sonucu ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Görevli Ekiplerin Hızlı Oranlığı

Akçainiş Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlanan Ercan Şimşek, yakınlarının hızlı müdahalesiyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada yapılan incelemeler sonucunda kalp krizi teşhisi konuldu.

Helikopter ile Acil Sevk

Şimşek'e ilk müdahalenin ardından, anjiyo yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla ambulans helikopter çağrıldı. Hastaya yapılan hızlı müdahale ile birlikte, 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Başarı ile Tamamlanan Tedavi Süreci

Acil olarak tedaviye alınan Şimşek, 48 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Bu olay, sağlık ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalelerinin önemli bir örneği oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesine ulaştırılan 66 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesine ulaştırılan 66 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.

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