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Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:12
Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ambulansa yol vermediği tespit edilen bir otomobil sürücüsüne para cezası kesildi. Bu olay, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı bulmuştu.

Sosyal Medyada Paylaşımlar Yapıldı

Valilikten yapılan açıklamalara göre, bazı sosyal medya hesaplarında "Bir otomobilin ambulansa yol vermediği" şeklinde paylaşımlar yapılmıştı. Bu durumu araştıran yetkililer, söz konusu görüntülerin Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nun sorumluluğunda olan D-400 kara yolunda kaydedildiğini belirledi.

Cezai İşlemler Uygulandı

Yapılan incelemeler neticesinde, ambulansa yol vermeyen sürücü, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama" gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Ayrıca, otomobil sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı da açıklandı.

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