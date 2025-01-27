Antalya'da 'Anonymous' Maskeli Korkutucu Şebeke Çözüldü

Antalya'da Maskeli Bireyler Halkı Korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde, Anonymous maskesi takarak oyuncak silahlarla çevrelerini korkutan 4 şüpheli yakalandı. Olay, Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında geçtiğimiz akşam meydana geldi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle seyir halindeki maskeli 2 kişinin, çevredeki vatandaşlara silah doğrulttuğu ihbarı üzerine derhal harekete geçti. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda, yüzlerini Anonymous maskesi ile gizleyen bu kişilerin, bulundukları ortamda insanları korkutma anlarını sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Polis, motosikletle ilerleyen 18 yaşındaki S.K. ve G.A ile birlikte, bu kişilerin görüntülerini kaydeden ve sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki M.Ç.'yi yakaladı.

Olayın Detayları

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı silahların oyuncak olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 kişi, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçundan adli işlem başlatılan bu kişilerin durumu incelenmeye devam ediyor.