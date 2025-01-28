Antalya'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Kepez ilçesi, Yeni Mahalle 2449. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, apartman sakinlerini endişelendirdi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı apartmanın ikinci katında patlak verdi.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın anında evde bulunan 77 yaşındaki Fatma Atalmış ile 80 yaşındaki eşi İbrahim Atalmış, komşularının yardımıyla evden çıkmayı başardı.

Fakat, çift dumandan etkilenerek sağlık durumları ciddileşti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Atalmış çifti hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı.