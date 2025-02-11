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Antalya'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren Sanığa 19 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Antalya'da bir kavgada bıçakla arkadaşını öldüren sanık, 19 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:44
Antalya'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren Sanığa 19 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Antalya'da Bıçaklı Kavga: 19 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan bir kavga sonucunda, iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü ve diğerini yaraladığı iddia edilen sanık, 19 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Deniz Teker katıldı. Duruşmada yer alan taraf avukatları ile müştekiler de salonda hazır bulundu.

Sanık Deniz Teker, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kavgacı bir insan değilim. Bana karşı edilen küfürler vardı. Karşılık vermedim. Yumruk atmaya çalışmadım. Hamit Körpınar sarhoş olduğu için bıçakla saldırdı. Ben kendimi korumaya çalıştım." şeklinde savunmada bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı. Ancak heyet, sanığın eyleminin kendisine yöneltilen haksız bir fiilin etkisiyle gerçekleştirildiğini değerlendirerek haksız tahrik hükümlerini uygulayıp cezasını 18 yıla indirdi. Ayrıca, sanık Hamit Körpınar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası aldı.

Olayın Detayları

Olayın gelişimi ise şöyle: Antalya'da 17 Eylül 2024

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