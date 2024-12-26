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Antalya'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Antalya'da bir arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması başladı. Duruşma öncesi detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:26
Antalya'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Arkadaş Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleşen bir kavgada, iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü ve diğerini yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklu sanık Deniz Teker katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ile müştekiler de hazır bulundu.

Sanığın Savunması

İfadesinde, maktul Abdullah Çabuk ve arkadaşlarıyla Mazıdağı mevkisinde üç saat süreyle alkol aldıklarını belirten Teker, kavganın Hamit Körpınar'ın kendisine küfretmesi nedeniyle başladığını öne sürdü. Teker, şöyle devam etti:

"Araçtan bıçak alan Hamit, hızla benim bulunduğum yöne doğru geldi. O esnada Abdullah benim boynumdan tutmuştu. Hamit'in bıçağı savurduğu esnada kendimi yana çektim. Bıçak Abdullah'a isabet etti. Hamit'i yumruk atarak yere düşürdüm ve bıçağı elinden aldım. Yerden kalkan Hamit'i bıçakla kolundan yaraladım."

Müşteki İfadesi

Müşteki Hamit Körpınar, sanığın kendisine küfür etmediğini savunarak, Deniz Teker'in önce kendisini, ardından da Abdullah Çabuk'u bıçakla yaraladığını ileri sürdü.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Antalya'da 17 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, Abdullah Çabuk, Hamit Körpınar ve Deniz Teker arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüş. Teker, arkadaşları Çabuk ve Körpınar'ı bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çabuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Teker ise tutuklanmıştı.

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