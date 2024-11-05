Antalya'da Atatürk'ü Anma Konseri: Son Veda

Atatürk Anısına Özel Konser

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı bir konser düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Bu özel etkinlik, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) sahneye koyduğu anlatımlı konser formatında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanatsal Bir Yaklaşım

İlk kez 2014 yılında sahnelenen bu konserde, Atatürk'ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, sanatsal bir anlatımla katılımcılara aktarıldı.

Müzikler ve Performans

Konserde, müzikler besteci Fahir Atakoğlu'na aitken, metinler Cennet Türker'in kaleminden çıktı ve sahne yönetmenliğini Şahan Gürkan üstlendi.

Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak, solist sanatçılar olarak sahne aldı. Anlatıcı rolünü ise Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlendi.

Solistler ve Orkestra

İstanbul DOB sanatçısı bariton Ali Murat Erengül, "Mustafa Kemal" rolünü bağlamında; Samsun DOB sanatçıları mezzo soprano İpek İncekaş, "Zübeyde Hanım" ve mezzo soprano Leyla Ceren Koç, "Fikriye Hanım" rollerini üstlenirken; soprano Eda Bingöl Gürkan solist olarak yer aldı.

Konserde orkestra ve koro şefliği görevini Kıvanç Tepe üstlendi. Solist sanatçılara, Samsun DOB korosu ve orkestrası eşlik etti. Konserde, başkemancılığı Dilara Tanrıverdi Doğan gerçekleştirdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı konser düzenlendi. Samsun Devlet Opera ve Balesinin (DOB) sahneye koyduğu anlatımlı konser, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Antalya DOB ev sahipliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlendi.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı konser düzenlendi. Samsun Devlet Opera ve Balesinin (DOB) sahneye koyduğu anlatımlı konser, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Antalya DOB ev sahipliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlendi.