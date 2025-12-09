DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Antalya'da Atıksız Gün: Orman Yangınlarında Atık Tehlikesi Uygulamalı Gösterildi

Antalya'da düzenlenen Atıksız Gün Etkinliği'nde öğrenciler, ormanda bırakılan atıkların yangın riskini uygulamalı olarak öğrendi; geri dönüşüm ve doğru atık yönetimi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:44
Antalya'da Atıksız Gün: Orman Yangınlarında Atık Tehlikesi Uygulamalı Gösterildi

Antalya'da Atıksız Gün: Orman Yangınlarında Atık Tehlikesi Uygulamalı Gösterildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Atıksız Gün Etkinliğinde öğrenciler, orman ekosisteminde bırakılan atıkların yanıcılık seviyeleri, yangın başlangıç sebepleri ve doğru atık yönetimi konularında uzmanlardan uygulamalı eğitim aldı.

Proje ve iş birliği

Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Program, atıkların yangınlar üzerindeki etkisini görünür kılan bilgilendirme ve uygulamalı atölyeleri kapsadı.

Uygulamalı eğitim ve orman temizliği

Etkinlikte Kepez Ortaokulu öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, ormanda bırakılan farklı atık türlerinin yangını tetikleme potansiyeline ilişkin ölçümler yapıldı ve küresel ısınmayla birlikte yükselen sıcaklıkların bu riskleri nasıl artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca geri dönüşüm temelli üretim çalışmaları ve toplu farkındalık uygulamaları ile gençlerde çevresel duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Uzmanlardan mesajlar

İklimlendirme ve Sıfır Atık Dairesi bünyesindeki etkinlikte, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral yaptığı açıklamada, "Atıksız bir yaşam için küçük değişikliklerle büyük etkiler de oluşturabiliriz. Öğrenciler burada tek kullanımlık ürünleri azaltmak, yeniden kullanmayı tercih etmek, geri dönüştürmeyi de alışkanlık haline getirmek gibi birçok çözüm üreten çalışmalarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği üyesi ve projenin koordinatörü Nurbahar Usta ise, "Orman atıkları sadece Türkiye için değil Dünya için de çok büyük bir sorun günümüzde. Bunu çözmek için de kurumsal olarak alınabilecek görevler neler, hangi kurumların iş birliği yapması gerekiyor bunları toplayarak iş akışı oluşturuyoruz" dedi.

Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Projeye katılan Kepez Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Özlem Aksoy, "Burada plastiğin ve diğer atıkların doğaya zararlarını, küresel ısınmanın etkilerini, ayrıca nesli tükenen hayvanlar hakkında bilgi aldık. Çeşitli deneyler yaptık, mikroskopla incelemeler yaptık ve birçok oyun oynadık. Hem birçok şey öğrendim hem de güzel hatıralar biriktirdim" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra sahada uygulanabilir alışkanlıklar kazandırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "ORMAN YANGINLARINDA ATIKLARIN ROLÜ: TOPLULUK TEMELLİ FARKINDALIK...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "ORMAN YANGINLARINDA ATIKLARIN ROLÜ: TOPLULUK TEMELLİ FARKINDALIK VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ" PROJESİ KAPSAMINDA ATIKSIZ GÜN ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKLE ARTAN KÜRESEL ISINMA ETKİLERİNİN ORMAN YANGINLARI ÜZERİNDEKİ RİSKİNİ AZALTMAYA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "ORMAN YANGINLARINDA ATIKLARIN ROLÜ: TOPLULUK TEMELLİ FARKINDALIK...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
4
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
5
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı
6
Antalya'da kamyon altında kalan 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti
7
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi