Antalya'da Atıksız Gün: Orman Yangınlarında Atık Tehlikesi Uygulamalı Gösterildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Atıksız Gün Etkinliğinde öğrenciler, orman ekosisteminde bırakılan atıkların yanıcılık seviyeleri, yangın başlangıç sebepleri ve doğru atık yönetimi konularında uzmanlardan uygulamalı eğitim aldı.

Proje ve iş birliği

Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Program, atıkların yangınlar üzerindeki etkisini görünür kılan bilgilendirme ve uygulamalı atölyeleri kapsadı.

Uygulamalı eğitim ve orman temizliği

Etkinlikte Kepez Ortaokulu öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, ormanda bırakılan farklı atık türlerinin yangını tetikleme potansiyeline ilişkin ölçümler yapıldı ve küresel ısınmayla birlikte yükselen sıcaklıkların bu riskleri nasıl artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca geri dönüşüm temelli üretim çalışmaları ve toplu farkındalık uygulamaları ile gençlerde çevresel duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Uzmanlardan mesajlar

İklimlendirme ve Sıfır Atık Dairesi bünyesindeki etkinlikte, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral yaptığı açıklamada, "Atıksız bir yaşam için küçük değişikliklerle büyük etkiler de oluşturabiliriz. Öğrenciler burada tek kullanımlık ürünleri azaltmak, yeniden kullanmayı tercih etmek, geri dönüştürmeyi de alışkanlık haline getirmek gibi birçok çözüm üreten çalışmalarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği üyesi ve projenin koordinatörü Nurbahar Usta ise, "Orman atıkları sadece Türkiye için değil Dünya için de çok büyük bir sorun günümüzde. Bunu çözmek için de kurumsal olarak alınabilecek görevler neler, hangi kurumların iş birliği yapması gerekiyor bunları toplayarak iş akışı oluşturuyoruz" dedi.

Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Projeye katılan Kepez Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Özlem Aksoy, "Burada plastiğin ve diğer atıkların doğaya zararlarını, küresel ısınmanın etkilerini, ayrıca nesli tükenen hayvanlar hakkında bilgi aldık. Çeşitli deneyler yaptık, mikroskopla incelemeler yaptık ve birçok oyun oynadık. Hem birçok şey öğrendim hem de güzel hatıralar biriktirdim" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra sahada uygulanabilir alışkanlıklar kazandırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

