Antalya'da Atölye ve Depo Yangını Hayata Küsüme Yol Açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir atölye ve yanında bulunan depo, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:12
Antalya'da Atölye ve Depo Yangını Hayata Küsüme Yol Açtı

Antalya'da Yangın Paniği: Atölye ve Depo Alev Alev Yandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'nde bir atölye ve yanındaki depo, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir zarar gördü. Otel ekipmanları üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlangıç aldı.

Alevlerin, atölyenin hemen yanındaki depoya sıçramasıyla birlikte durum panik yarattı. Yangını fark eden çevredekiler, hemen yangın ihbar hattını arayarak acil durum ekiplerine haber verdi.

Bölgeye yoğun bir şekilde itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından başlayan yangın söndürme çalışmaları, yaklaşık 5 saat sürdü. Ancak, yangın neticesinde atölye ve depo, tamamen ömrünü tamamladı ve kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ise yetkililer tarafından araştırılmakta. Olayla ilgili detaylar öğrenilmek üzere inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı. Olay yerine itfaiye...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı. Olay yerine itfaiye...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir atölye ve yakınındaki depo yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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