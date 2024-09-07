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Antalya'da Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

Manavgat'ta 14 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken arkadaşları yaralandı, biri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:01
Antalya'da Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

Antalya'daki Trajik Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde, 14 yaşındaki bir çocuğun oynamakta olduğu av tüfeği, istenmeyen bir kaza sonucunda ateş aldı. Bu olayda, yanında bulunan iki arkadaşından biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza Anı

Alınan bilgilere göre, E.C.K. isimli çocuk, arkadaşları D.S. (10) ve Y.G. (11) ile birlikte kendi evlerinin alt katında, abisine ait olduğu belirtilen bir av tüfeği ile oynamaya başladı. Oynadıkları esnada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan mermiler, çocuklardan D.S. ve Y.G.'ye isabet etti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından, çevredeki kişiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelen ihbar doğrultusunda hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, D.S.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Y.G. ise ilk müdahalenin ardından bir hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, E.C.K'yı gözaltına alarak soruşturma başlattı. Bu talihsiz olay, av tüfeği ve silahların çocuklar tarafından kontrolsüzce kullanılmasının tehlikelerinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

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