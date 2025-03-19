Antalya'da Babasını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren O.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:56
Antalya'da Babasını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Korkunç Cinayet: O.A. Tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayı herkesi şok etti. Hurma Mahallesi'nde, 65 yaşındaki babası Süleyman A. ile arasında çıkan tartışma sonucunda, oğlu O.A. (27) babasını bıçaklayarak hayatına son verdi.

Olayın Ardından Tutuklama Süreci

Olay sonrası O.A., bölgeden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak, olayın hemen ardından devreye giren polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından adliyeye sevk edilen O.A., hakimlikçe tutuklandı.

Cinayetin, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği'nden emekli olan Süleyman A. ile oğlu O.A. arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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