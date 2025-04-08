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Antalya'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti

Antalya'da balkonundan düşen doktor Hamdi Oğrağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:27
Antalya'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti

Antalya'da Üzücü Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan yoğun bakım uzmanı Hamdi Oğrağ (45), telefon görüşmesi yapmak amacıyla çıktığı 4. kattaki balkondan düştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Düşme olayının ardından, durum hemen güvenlik ekiplerine bildirildi. Kısa süre içinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sonuç ve Soruşturma

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğrağ hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, doktorun ani vefatı ailesi ve meslektaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

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