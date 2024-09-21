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Antalya'da Başarılı Suç Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Antalya merkezli düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 08:30
Antalya'da Başarılı Suç Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Antalya Merkezli "Kuyu-27" Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli altı ilde gerçekleştirilen büyük çaplı "Kuyu-27" operasyonunun başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik etkili bir eylem gerçekleştirildiğini belirtti.

32 Şüpheli Yakalandı

Operasyon kapsamında 32 şüpheli yakalandığını aktaran Yerlikaya, Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonların Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır illerinde de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, suç örgütünün üyelerinin iş insanlarına haraç vermemeleri durumunda onları darbedip, ikametlerinin, iş yerlerinin ve araçlarının kurşunlandığını ifade etti. Ayrıca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi çeşitli suçların işlendiği tespit edildi. Operasyon sonucunda 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Operasyonu yöneten güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halihazırda hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle." diyerek teşekkürlerini iletti.

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