DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Antalya'da Bebek Darbetme Davası: Sanıklara Ağır Ceza Talebi

Antalya'da 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri iddia edilen sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:30
Antalya'da Bebek Darbetme Davası: Sanıklara Ağır Ceza Talebi

Antalya'da Bebek Darbetme Davası Devam Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdüğü iddia edilen anne Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. hakkında açılan davanın duruşması, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkemede, sanıkların durumu ve savunmaları değerlendirildi.

Sanıkların Suçsuz Olduklarını İddia Ediyor

Duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı. İki sanık, suçsuz olduklarını ifade ederek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Ancak, Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aygül Ç için "altsoydan birini kasten öldürme" ve Ahmet Ö. için ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Olayın Kısa Özeti

Olay, 18 Temmuz 2023'te Cihadiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Aygül Ç., bebeği Toprak'ı Aksu Semt Polikliniği'ne götürdüğünde, bebeğin kanepeden düştüğünü ve rahatsızlandığını belirtmişti. Yapılan muayenede, vücudunda darptan kaynaklanan morluklar bulunan bebek, poliklinikteki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sonrasında, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!