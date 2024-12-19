Antalya'da Bebek Darbetme Davası: Sanıklara Ağır Ceza Talebi

Antalya'da Bebek Darbetme Davası Devam Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdüğü iddia edilen anne Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. hakkında açılan davanın duruşması, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkemede, sanıkların durumu ve savunmaları değerlendirildi.

Sanıkların Suçsuz Olduklarını İddia Ediyor

Duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı. İki sanık, suçsuz olduklarını ifade ederek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Ancak, Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aygül Ç için "altsoydan birini kasten öldürme" ve Ahmet Ö. için ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Olayın Kısa Özeti

Olay, 18 Temmuz 2023'te Cihadiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Aygül Ç., bebeği Toprak'ı Aksu Semt Polikliniği'ne götürdüğünde, bebeğin kanepeden düştüğünü ve rahatsızlandığını belirtmişti. Yapılan muayenede, vücudunda darptan kaynaklanan morluklar bulunan bebek, poliklinikteki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sonrasında, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.