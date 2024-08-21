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Antalya'da Belaruslu Kadın İslam'ı Seçti

Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olan Belaruslu Ilona Dziominova, yeni ismini Sanaz olarak aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:57
Antalya'da Belaruslu Kadın İslam'ı Seçti

Belaruslu Kadın İslam'a Geçiş Yaptı

Antalya'da yaşayan Belaruslu Ilona Dziominova, Kur'an-ı Kerim'den derin bir şekilde etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Dziominova, İslam dinini araştırmak amacıyla internette yaptığı incelemeler sonucunda bu önemli kararı aldı.

İhtida Merasimi Düzenlendi

Dziominova, Antalya İl Müftülüğü'ne başvurarak ihtida merasimi düzenlenmesini talep etti. Merasim, Kur'an tilaveti ile başladı ve katılımcılara İslam dinini tanıtmak amacıyla İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet konuşma gerçekleştirdi.

Bu anlamlı günde Kelime-i Şehadet getiren Ilona Dziominova, Sanaz ismini seçerek yeni bir hayata adım attı. Özmet, Sanaz'ı tebrik ederek ona bir ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Yeni Hayatına Adım Attı

İslam'la tanışmanın mutluluğunu yaşayan Sanaz, bu yeni yolculuğunda destekleyen herkese minnettar olduğunu belirtti.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti. Antalya İl...

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti. Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Dziominova için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Belaruslu kadına İslam dini hakkında bilgi verdi ve "ihtida belgesi" takdim etti.

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