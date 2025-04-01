Antalya'da Bıçaklı Kavga: 1 Dead, 1 Injured

Antalya'da Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi çevre yolu köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

22 yaşındaki Mahmut E.Y. ile arkadaşları 23 yaşındaki Denizhan Deniz ve 21 yaşındaki Uygar Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Mahmut E.Y., kavga sırasında bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Ö'ye saldırdı.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, Denizhan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Uygar Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Polisle Teslim Oldu

Olayla ilgili olarak Mahmut E.Y.'nin polise teslim olduğu bilgisi edinildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.