DOLAR
37,9 0,1%
EURO
40,86 -0,05%
ALTIN
3.796,59 0,35%
BITCOIN
3.225.543,52 -3,16%

Antalya'da Bıçaklı Kavga: 1 Dead, 1 Injured

Antalya'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:50
Antalya'da Bıçaklı Kavga: 1 Dead, 1 Injured

Antalya'da Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi çevre yolu köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

22 yaşındaki Mahmut E.Y. ile arkadaşları 23 yaşındaki Denizhan Deniz ve 21 yaşındaki Uygar Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Mahmut E.Y., kavga sırasında bıçakla Denizhan Deniz ve Uygar Ö'ye saldırdı.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, Denizhan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Uygar Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Polisle Teslim Oldu

Olayla ilgili olarak Mahmut E.Y.'nin polise teslim olduğu bilgisi edinildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!