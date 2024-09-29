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Antalya'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde ev arkadaşının bıçakla yaraladığı 23 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:30
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Korkunç Bir Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir apartman dairesinde yaşanan tartışma sonucu 23 yaşındaki Tolga Taşkınel hayatını kaybetti. Olay, olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesini gerektirdi.

Olayın Gelişimi

İddiaya göre, 23 yaşındaki Tolga Taşkınel, 28 yaşındaki S.E.S. ve 21 yaşındaki H.E.Ç. ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşamaya başlamışlardı. Gece saatlerinde Taşkınel ile S.E.S. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada S.E.S., Taşkınel'i bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Dairenin içinde yaşanan gürültü sonrası apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Taşkınel’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Sonuç ve Gözaltılar

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Tolga Taşkınel kurtarılamadı. Olayla bağlantılı olarak S.E.S. ve ev arkadaşı H.E.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Taşkınel'in cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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