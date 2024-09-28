Antalya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Bıçaklı Saldırı Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir diğeri ise yaralandı. Olay, Fener Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Şüpheli P.D. (45), Tekelioğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü vale olarak çalışan Osman D. (36) ile yürüyüşte olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Yardım ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Deniz Akten, ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Osman D. ise hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

Olay sonrasında kaçan P.D., kısa bir süre içinde polis tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.