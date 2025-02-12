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Antalya'da Bir Kasiyer, Evlenmek İçin Biriktirdiği Parayı TSK'ya Bağışladı

46 yaşındaki Arif Yağcı, evlilik hayaliyle biriktirdiği 200 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:45
Antalya'da Bir Kasiyer, Evlenmek İçin Biriktirdiği Parayı TSK'ya Bağışladı

Antalya'da İyilik Örneği: Arif Yağcı'nın TSK'ya Bağışı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 46 yaşındaki Arif Yağcı, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışlayarak büyük bir takdir topladı.

10 Yıllık Birikim

Serik'teki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde kasiyer olarak çalışan Yağcı, evlenme planları doğrultusunda tam 10 yıl süresince para biriktirdiğini belirtti. Para biriktirirken, "Hayırlısı ile bir kısmet bulamazsam bu birikimimi TSK'ya bağışlayacağım" sözleriyle amacını ortaya koydu.

Ordusuna Destek

Evlenememesi sonucunda, biriktirdiği 200 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfına bağışlayan Yağcı, asgari ücretle çalıştığını vurgulayarak, "Biriktirdiğim parayla orduma yardım ettim. Ordu, hepimizin ordusu" şeklinde konuştu.

Onur Verici Ziyaret

Yağcı, TSK Güçlendirme Vakfı tarafından kendisine bir gümüş madalya ve beratın evine kadar getirilerek takdim edildiğini anlattı. "Gelip ziyarette bulunmaları ayrı bir onur kaynağı. Benim için sürpriz oldu. Mutlu ettiler. İnsan başka ne hissedebilir ki?" dedi.

Vatan Sevgisi ve Gelecek

Yağcı, sözlerine devam ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz her zaman için güçlü olsun. Önemli olan bu topraklarda mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı gibi biz de çocuklarımıza kıyamete kadar miras bırakacağız" şeklinde vatanseverlik duygularını dile getirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kasiyerlik yapan kişi, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk...

Antalya'nın Serik ilçesinde kasiyerlik yapan kişi, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kasiyerlik yapan kişi, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk...

Antalya'nın Serik ilçesinde kasiyerlik yapan kişi, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

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