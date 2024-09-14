Antalya'da Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Antalya'da Bisiklet Hırsızlığı Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen altı ayrı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını araştırdı. Ekiplerin kapsamlı güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, tüm bu hırsızlıkların şüphelisi olduğu tespit edilen A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Mahkeme Kararı

Adliyeye çıkarılan A.D., mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar, birden fazla işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.