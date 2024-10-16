Antalya'da Bisikletli Çocuğun Hayatını Kaybettiği Kaza

Antalya'da Üzücü Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, trajik bir kazaya kurban gitti. Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde gerçekleşen olayda, sağa dönüş yapan Mustafa T. (23), yönetimindeki 48 ANC 970 plakalı beton kamyonu ile çocuğu ezdi.

Olayın Gelişimi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu acil yardım hattına bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı. Yeşildağ’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Bu üzücü olay, aile ve çevresindeki toplumu derinden etkiledi.