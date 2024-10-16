DOLAR
34,16 0,15%
EURO
37,11 0,53%
ALTIN
2.936,18 -0,27%
BITCOIN
2.317.838,36 -1,75%

Antalya'da Bisikletli Çocuğun Hayatını Kaybettiği Kaza

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, bisikleti ile dönüş yolundayken beton kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:51
Antalya'da Bisikletli Çocuğun Hayatını Kaybettiği Kaza

Antalya'da Üzücü Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, trajik bir kazaya kurban gitti. Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde gerçekleşen olayda, sağa dönüş yapan Mustafa T. (23), yönetimindeki 48 ANC 970 plakalı beton kamyonu ile çocuğu ezdi.

Olayın Gelişimi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu acil yardım hattına bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı. Yeşildağ’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

Bu üzücü olay, aile ve çevresindeki toplumu derinden etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
3
Lafarge Çimento Şirketi Terör Finansmanı Suçlamasıyla Yargılanacak
4
Tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kanun teklifi TBMM'de görüşüldü
5
Madagaskar'da 7 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi
6
PKK/YPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Seçimlerinde KYB'yi Destekliyor

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı