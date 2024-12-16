Antalya'da Bodrum Katında Yangın: Oğul Gözaltına Alındı

Antalya'da Bodrum Katında Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kızılsaray Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve sorumlusuyla ilgili detaylar ise merak konusu oldu.

Yangının Başlama Anı ve Müdahale

Yangın, bodrum katındaki evinden dumanlar yükseldiğini fark eden Mahmut A. tarafından fark edildi. Durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildiren Mahmut A., bu sırada evine girerek dumandan etkilenen oğlu I.A.’yı (31) kurtarmayı başardı.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Ancak olayın ardında daha derin bir hikaye olduğu anlaşıldı.

Oğul Gözaltına Alındı

Polis, yangını kasten çıkardığı öne sürülen I.A.’yı gözaltına aldı. Baba Mahmut A., yaptığı açıklamada, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve yangını intihar amaçlı çıkardığını ifade etti.

Mahmut A., olay sırasında evden güçlükle çıkarak oğlunu kurtardığını, dumandan etkilendiği için zor anlar yaşadığını belirtti. Oğlunun 3 yabancı dili olmasına rağmen madde bağımlılığı yüzünden hayatının karardığını vurgulayan Mahmut A., “Oğlumun kurtarılmasını istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.