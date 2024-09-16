Antalya'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kahramanlık Gösterdi

Antalya'da Boğulma Tehlikesi Scakları

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda, denize düşen terliğini almaya çalışan Musa Yıldız, boğulma tehlikesi atlattı. Şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle uzun süre suyun içinde kalan Yıldız, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Koru Mahallesi açıklarında gerçekleşen olayda, Yıldız denize giriş yaparak düşen terliğini almak istedi. Ancak dalgaların etkisiyle zor durumda kaldı. Olayı fark eden balıkçılar, hemen harekete geçerek Yıldız’a müdahale ettiler.

Balıkçıların Kahramanlığı

Denize atlayan balıkçı Hasan Bülüç, “Ben bir bidon buldum, hemen denize atladım. Arkadaş zaten bir buçuk saatten fazla denizde kalmış. Yirmi dakika sonra tekne geldi. Hemen tekneye alıp karaya çıkardık. Daha sonra limanda bekleyen ambulansa teslim ettik,” ifadelerini kullandı.

Musa Yıldız'ın Sağlık Durumu

Olay sonrası ambulansla hastaneye sevk edilen Musa Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra ilgili yerel balıkçıların da özverisini gözler önüne serdi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde denize düşen terliğini almaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı. Balıkçılardan Hasan Bülüç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.