Antalya'da Çalbalı Dağı'nda fenalaşan kişi kurtarılamadı

JAK ve AFAD ekipleri helikopterle müdahale etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki Çalbalı Dağı zirvesine arkadaşlarıyla çıkan Zorbay Ş.G., yürüyüş sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi ve nabzı zayıfladı.

Durumun ciddileşmesi üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması ile araçla ulaşımın güçlüğü nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baygın haldeki Zorbay Ş.G.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı. Bilinci kapalı olan şahıs, ekiplerin yoğun çabası sonucu jandarmaya ait helikoptere teslim edildi ve Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye ulaştırma sırasında ve hastanede yapılan müdahalelerde ekipler, şahsa kalp masajı uyguladı; ancak yapılan tüm çabalara rağmen Zorbay Ş.G.'nin hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dağda birlikte bulunan diğer üç kişi ise ekiplerin çalışmasıyla sağ salim aşağı indirildi.

