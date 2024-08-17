Antalya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Gaziler Mahallesi'nde evler ve seraların yakınlarındaki çalılık alanda yangın meydana geldi. Yangın, yerel halkın hızlı ihbarı sayesinde kısa sürede fark edildi ve bölgeye acil itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele sergiledi. Yangın sonucunda bir seranın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Önemli Bilgi:

Halkın desteği ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yetkililer, yangınların önlenmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.