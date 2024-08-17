Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kepez'deki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yorucu çalışmalarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:38
Antalya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Gaziler Mahallesi'nde evler ve seraların yakınlarındaki çalılık alanda yangın meydana geldi. Yangın, yerel halkın hızlı ihbarı sayesinde kısa sürede fark edildi ve bölgeye acil itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele sergiledi. Yangın sonucunda bir seranın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Önemli Bilgi:

Halkın desteği ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yetkililer, yangınların önlenmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı