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Antalya'da Caretta Caretta Yavrularının Denize Dönüşü Görüntülendi

Antalya Kızılot'ta caretta caretta yavrularının denize ulaşma anları kaydedildi. Nesli tükenme tehdidi altındaki bu türün korunma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:56
Antalya'da Caretta Caretta Yavrularının Denize Dönüşü Görüntülendi

Caretta Caretta Yavrularının Denizle Buluşması

Antalya'nın Kızılot sahillerinde, caretta caretta yavrularının kumdan çıkarak mavi sulara adım attığı anlar kaydedildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Kızılot Proje Sorumlusu Fatih Polat, doğaseverlerin desteğiyle bu türün korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Yaşam Nöbeti Devam Ediyor

Fatih Polat, 4 yıldır bölgede 15 ülkeden gelen gönüllülerle birlikte caretta carettaların yumurtalarını koruma altına aldığını vurguladı. "Bu yıl 100 bine yakın yavrunun denizle buluşmasını sağladık," dedi.

Yuvalama Süreci ve Gelişim

Belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, caretta caretta yumurtalarının kuluçka süresinin 45 ile 60 gün arasında değiştiğini belirtti. Ceylan, deniz kaplumbağalarının boyları 50 santimetreye ulaştıklarında cinsel olgunluğa eriştiğini de sözlerine ekledi.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Ceylan, kum sıcaklığının yavruların cinsiyetini belirlediğini söyleyerek, "Serin kumlar erkek, sıcak kumlar dişi üretme eğilimindedir. Küresel iklim değişikliği bu dengeyi bozabilir," şeklinde uyardı.

Yüzme Çılgınlığı Anları

Ceylan, caretta caretta yavrularının denize ulaşma ve "yüzme çılgınlığı" dönemini muhteşem bir deneyimle kaydettiğini açıkladı. Bu tür, genellikle yumurtladıkları kumsala geri dönme eğilimindedir.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot...

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi. "Yaşam nöbeti"ne eşlik eden su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, caretta caretta yavrularının kumun altındaki yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluştuğu anları kaydetti.

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