Antalya'da 'Çevreye Dost Heykeller' Sergisi Açıldı

Antalya'da, 'Çevreye Dost Heykeller' sergisi sanatseverlerle buluştu. Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı.

76 Eser Doğa Dostu Malzemelerle Hayat Buldu

Sergide, atık kağıt hamurları, ahşap, kumaş ve metal atıklarla yapılan toplam 76 heykel sergilendi. Hüseyin Köse, serginin açılışındaki konuşmasında, sekiz senedir bu sanatla uğraştığını ve sergide 30 eserinin yer aldığını ifade etti.

Köse, yaşanılabilir bir çevre mücadelesine sanat yoluyla katkıda bulunduklarını belirterek, "Temiz atıkları biriktiriyoruz. Ahşap, kumaş, taş, metal, kağıt ve bitkilerle çalışıyoruz. Ben daha çok bitki atıklarıyla ve doğadaki ahşap atıklarla sanat ürünleri üretmeye çalışıyorum." dedi.

Çocuklara ve Gençlere Önemli Mesajlar Veriliyor

Köse, çocuklara ve gençlere verdikleri mesajın önemli olduğunu vurgulayarak, "Gezdikleri yerlerde, gördükleri nesnelere farklı gözle baksınlar. Çöpleri her zaman bir atık olarak düşünmesinler, geri dönüştürsünler." şeklinde konuştu.

Nazan Uzungöl Köse'nin Katkısı

Sanatçı Nazan Uzungöl Köse de sergide 46 çalışmasının yer aldığını dile getirerek, eserlerini sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla ortaya koyduğunu ifade etti. Köse, "Sanat vasıtasıyla kağıtların yeniden hayat bulmasını ve çevre bilincini oluşturmak için insanlarda farkındalık yaratmayı istiyoruz." dedi.

Sergi Ziyarete Açık

29 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek olan bu sergi, sanatı ve çevre duyarlılığını bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Antalya'da "Çevreye Dost Heykeller" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungöl Köse burada konuşma yaptı.

Antalya'da "Çevreye Dost Heykeller" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungöl Köse burada konuşma yaptı.