Antalya'da Çiçekçiyi Darbederek Öldüren Kişiye Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da Çiçekçiye Darbe: Müebbet Hapis Talebi

Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren Kıvanç Şensöz hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olayın Gelişimi

Kepez ilçesinde 12 Ekim'de, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darbederek öldüren Kıvanç Şensöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanığın, yabancı uyruklu eşiyle sosyal medya üzerinden çiçek satışı yaptığı belirtiliyor. Eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılmasının ardından, sanığın 11 Ekim'de maktulü arayarak tehdit ettiği ifade ediliyor.

Maktul, durumu sanığa kardeşinin hesabı yönettiğini söyleyerek açıklamaya çalışsa da, sanığın tehditleri artarak devam etti. Olay günü, sanığın, maktulü döveceğini ve öldüreceğini söylediği aktarılan iddianamede, tarafların çiçekçi deposunda buluştukları belirtiliyor.

Olayın Korkunç Detayları

Sanığın, maktulü hiç konuşmadan yumruklayarak yere düşürdüğü ve ardından hareketsiz kalan maktulu yerde tekmeleyerek vurduğu ifade ediliyor. Ağır yaralanan Yıldırıcı, Kepez Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir.

İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmektedir.

Olayın Arka Planı

Olayın temelinde, Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmış bir çiçek buketli fotoğraf bulunuyor. Eşinin paylaşımının dikkat çekmesi üzerine yaşanan tartışma, ölümle sonuçlanan şiddet olayına dönüşmüştür. Şüpheli Kıvanç Şensöz, olay sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.