Antalya'da Çiçekçiyi Öldüren Sanık Mahkeme Karşısında

Olayın Ayrıntıları Mahkemede Paylaşıldı

Antalya'da, eşinin sosyal medya üzerinde izinsiz paylaştığı fotoğraf nedeniyle bir çiçekçiyi darbedip öldüren sanığın yargı süreci başladı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık Kıvanç Şensöz, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanığın İfadesi ve Olayın Gelişimi

Olayın gerçekleştiği gün öncesinde eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul tarafından paylaşıldığını öğrenen sanık, söz konusu paylaşım üzerine maktulü aradığını ve durumu savcılığa bildireceğini ifade etti. Şensöz, maktulün kendisine, "Eşinin fotoğraflarını sen paylaşınca rahatsız olmadın, ben paylaşınca mı rahatsız oldun?" dediğini aktardı.

Olay gününde çiçekçi dükkanına gittiğini kaydeden Şensöz, "Maktul arkamdan geldi. Üzerime yürüdü ve kendimi korumak adına yumruk attım. Niyetim öldürmek değildi. Maktul yere düştü ve kanamaya başladı. O anda bir terslik olduğunu anladım." dedi.

Maktulün Kardeşinin İfadeleri

Maktulün kardeşi Firdevs Yıldırıcı, sanığın telefonla ağabeyini arayarak tehditte bulunduğunu iddia ederek, "Sanık, tehdit dolu sözler sarf etti." şeklinde konuştu. Yıldırıcı ayrıca, sanığın boksör olduğunu belirterek, yumruğunun öldürme kastı taşıyabileceğini öne sürdü.

Sanığın Eşinin Açıklamaları

Sanık Şensöz’ün eşi Dara Şensöz, kendi çiçekçi sayfalarında paylaşılan fotoğrafların izinsiz bir şekilde maktul tarafından paylaşıldığını görünce eşine bilgi verdiğini belirtti. Eşinin tehditte bulunmadığını ve yalnızca şikayet edeceğini söylediğini aktardı.

Mahkeme Kararı ve Olayın Arka Planı

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay, 12 Ekim 2024'te Kepez ilçesinde yaşandı. Eşinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle çıkan tartışma sonunda Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darp etmiş, Yıldırıcı ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.