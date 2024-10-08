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Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında

Antalya'da baldızını ve motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, duruşmada savunma yaptı. Olayın detayları mahkemede değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:05
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında

Antalya'daki Çifte Cinayet Davası Başladı

Antalya'da, baldızını ve bir motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen Zeynel B.'nin yargı süreci başladı. Duruşma, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya tutuklu sanık Zeynel B. ve tutuksuz sanık eşi İ.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, diğer tutuksuz sanık M.Ç.K. ve müşteki yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Sanığın Savunması

Sanık Zeynel B., baldızı Zeynep Ece Aksay'ın olay günü kendisinden uyuşturucu talep ettiğini ve burada bir konuşma sırasında sinirlenerek ona tokat attığını ifade etti. Baldızının ardından uykuya daldığını belirten sanık, uyandığında Aksay’ın ölmüş olduğunu iddia etti ve cesedi battaniyeye sararak ormana gömdüğünü itiraf etti.

İkinci Cinayet İtirafı

Sanık, motokurye Ali Diken ile görüşmek üzere buluştuklarını ve ardından Diken’i boğarak öldürdüğünü, cesedini ise toprakla örtmek suretiyle gizlediğini açıkladı. Zeynel B., cinayetleri gerçekleştirmeden önce eşi İ.B.'nin hiçbir bilgisi olmadığını savundu.

Aile Üyelerinin İfadeleri

Sanık İ.B. cinayetlerle alakasının olmadığını söylerken, M.Ç.K. da tecavüz iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Maktul Ali Diken’in ablası Neriman Diken ise Zeynel B. ile kardeşi arasında bir alacak verecek meselesi olduğunu belirtti.

Baba Aksay'ın Yorumları

Maktul Zeynep Ece Aksay’ın babası Mustafa Aksay, büyük kızının durumu gizlemek için aileye yalan söylediğini ifade ederek, "En büyük suçlu benim kızım İ.B.'dir" dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, duruşmaya devam edilmesine ve Zeynel B.'nin tutuklu yargılanmasına, İ.B. ve M.Ç.K.'nin ise tutuksuz yargılanmasının sürmesine karar verdi.

Olayın Gelişimi

Kayıplarından dolayı polise başvuran Ali Diken’in yakınları, 20 Aralık 2023’te Zeynel B.'nin gözaltına alınmasını sağladı. Şüpheli, Diken’in ve baldızının cesetlerini gizlediğini itiraf etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında "kasten öldürme" ve diğer cürümlerle ilgili iddianame hazırladı.

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