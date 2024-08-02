Antalya'da Çifte Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Çifte Cinayete Son Nokta
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı. Olayın ayrıntıları tüyler ürpertici.
Olayın Gelişimi
Antalya'da yaşayan Aynur Çilli (43), birlikte olduğu Mehmet Altın (48) tarafından vahşice öldürüldü. Zanlı, sevgilisinin başına keserle vurarak cinayeti gerçekleştirdi. Aynı zamanda, cinayete tanıklık eden oğlu Bulutcan Çilli (8) de boğularak hayata veda etti.
Adli Süreç
Zanlı Mehmet Altın, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı ve cinayeti itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı Öldürülen Aynur Çilli ve oğlu Bulutcan Çilli'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan cenazelerin, yarın Edirne'de toprağa verileceği belirtildi. Bu olay, sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yarattı ve aile içi şiddetin boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi.
Otopsi ve Cenaze İşlemleri
Öldürülen Aynur Çilli ve oğlu Bulutcan Çilli'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan cenazelerin, yarın Edirne'de toprağa verileceği belirtildi.
Bu olay, sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yarattı ve aile içi şiddetin boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi.