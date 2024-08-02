Antalya'da Çifte Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Çifte Cinayete Son Nokta

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı. Olayın ayrıntıları tüyler ürpertici.

Olayın Gelişimi

Antalya'da yaşayan Aynur Çilli (43), birlikte olduğu Mehmet Altın (48) tarafından vahşice öldürüldü. Zanlı, sevgilisinin başına keserle vurarak cinayeti gerçekleştirdi. Aynı zamanda, cinayete tanıklık eden oğlu Bulutcan Çilli (8) de boğularak hayata veda etti.

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