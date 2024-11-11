Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Serik İlçesinde Yangın!

Antalya'nın Serik ilçesi, Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde, Ali Güzel'e ait yiyecek içecek büfesinde çıkan yangın, iş yerinde büyük hasara yol açtı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Yangına Hızla Müdahale!

Yangın, yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bölgede incelemeler sürerken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar başlatıldı.

Esnafın Üzüntüsü

Yangının ardından iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini gören Ali Güzel, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ekmek teknem kül oldu” ifadelerini kullandı. İki gündür iş yerine gelememesinin yanı sıra yıllardır burada esnaflık yaptığını belirten Güzel, “Zararım çok büyük. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Elektrik kaynaklı mı yoksa kundaklama mı?” diyerek durumunu anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.