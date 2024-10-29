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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Antalya'da fener alayı düzenlendi, katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:05
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Antalya'da Fener Alayı Etkinliği

Antalya, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir fener alayına ev sahipliği yaptı. Bu özel etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Konyaaltı Caddesi Varyant'ta yapılan etkinlikte, Türk bayrakları, çeşitli dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi. Cadde girişinde katılımcılara üst araması yapan polis, güvenlik önlemleri almak için ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

Meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na Yürüyüş

Fener alayına katılan vatandaşlar, meşalelerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Bu görkemli etkinlik, katılımcılarda büyük bir coşku yarattı.

Motosikletli Grup da Etkinlikte Yer Aldı

Ayrıca, bir grup motosikletli de 100. Yıl Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla geçiş yaparak etkinliğe renk kattı. Antalya'daki bu coşkulu kutlama, Cumhuriyet Bayramı ruhunu bir kez daha yaşattı.

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