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Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

Antalya'da 'Daltonlar' suç örgütüne düzenlenen operasyonda CHP İl Başkan Yardımcısı A.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:53
Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Şirinyalı Mahallesi'nde bir güzellik merkezinde meydana gelen kurşunlama olayının ardından başlatıldı.

Gözaltına Alınanlar Arasında CHP İl Başkan Yardımcısı da Var

İlk etapta kurşunlama olayının şüphelileri A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olarak tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı; B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve toplamda 139 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, A.P'yi olay yerine götüren korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta bulunan M.U. (18) de gözaltına alındı. K.B.K'nın emniyetteki ifadesinde A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ekipler tarafından ele geçirildi.

Emlakçı ve CHP İl Başkan Yardımcısı Gözaltında

Soruşturmanın genişletilmesi ile birlikte, Döşemealtı'ndaki villanın kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleri ile irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı. İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri, iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve saha çalışmaları yürütüldü.

Bu gelişmeler sonucu, şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) de gözaltına alındı. A.A.'nın evinde 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş. (34)'nin ise arandığı öğrenildi.

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