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Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:54
Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'Daltonlar' adlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında, gözaltına alınan 7 şüpheli arasında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. da yer alıyor.

Kurşunlama Olayı Nedeniyle Başlatılan Soruşturma

Olay, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde gerçekleşen iş yeri kurşunlama olayı sonrası patlak verdi. Şüpheliler A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olarak tespit edildi. Döşemealtı ilçesindeki bir villa üzerine düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alınırken, B.B. evde bulunamadı. Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve 139 fişek ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İtiraf ve Yeni Gözaltılar

Şüpheli K.B.K. (23), emniyette verdiği ifadede A.P’yi olay yerine götürdüğünü kabul etti. K.B.K’nin kurşunlama olayında kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Operasyon kapsamında, kiralama işlemlerinde görev alan emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.

CHP İl Başkan Yardımcısı A.A'nın Tutuklanması

Yürütülen çalışmalar sonucunda, araç ve silah temin etmekle suçlanan CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) da operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinden 100 tabanca fişeği, diğer bir şüpheli Y.Y.’nin evinden ise 21 tabanca fişeği bulundu. Adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

CHP İl Başkanı Kamacı'dan Açıklama

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada A.A’nın hakkında devam eden bir soruşturma nedeniyle tutuklandığını duyurarak, "A.A, partimizin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edildi. Söz konusu soruşturma ve dava sürecinin takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

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