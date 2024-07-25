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Antalya'da Denizde Boğulan Uzman Çavuşun Acı Hikayesi

Finike'de denize giren uzman çavuş Mehmet Olgun boğuldu, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:46
Antalya'da Denizde Boğulan Uzman Çavuşun Acı Hikayesi

Antalya'da Yüzerken Boğulma Olayı

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, tatil yapmakta olan Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun (33), denize girmesiyle hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Uzman çavuş, serinlemenin peşine düşerek Mağaralı Koy civarında denize girdi. Ancak suyun derinliklerinde bir süre sonra hareketsiz kaldığı fark edilen Olgun, çevredeki tatilciler tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

İlk Müdahale ve Sonrası

Yardım çağrısının ardından, Olgun'u karaya çıkaran çevredekiler, olay yerinde ilk yardım müdahalesine başladılar. Ancak gelen sağlık ekibi, Uzman çavuşun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Naaşın Teslimi ve Cenaze Töreni

Mehmet Olgun'un naaşı, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesinin, Batman'ın Gercüş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu. Antalya Adli Tıp...

Antalya'nın Finike ilçesinde yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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