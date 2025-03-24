Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan erkek cesedi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:23
Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Şok Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, denizde bir erkek cesedi bulundu. Balıkçı Barınağı'nda su üzerinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Acil Ekipler Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, cesedi erken saatlerde tekneye alarak karaya çıkardı. Yapılan ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği Tespit Edildi

Olay yerinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda, cesedin üzerinden Doğan Dirin adına düzenlenmiş bir kimlik çıktı. Cesedin kimliği belirlendikten sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, cesedin ölüm sebebi kesin olarak belirlenmeye çalışılıyor.

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