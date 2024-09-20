Antalya'da Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı

Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, deniz polisi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında su yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine gelen ekipler, cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'ne götürdü.

Cesedin Kimliği Belirlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda, suya düşen cesedin 51 yaşındaki İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Solak'ın cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Bu üzücü olay, bölgede deniz güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.