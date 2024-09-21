Antalya'da Devasa Mantar Bulundu

8 Kilo 200 Gramlık Mantar Keşfi

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir vatandaş, arazide 8.2 kilogramlık dev bir mantar buldu. Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göktepe yaylasında mantar toplarken büyük bir mantar fark ettiğini ifade etti.

Mantarın Türü ve Özellikleri

Işık, bulduğu mantarı koparıp Serik’e getirdiğini ve türü hakkında araştırma yaparak, bunun 'diken' mantarı olduğunu öğrendiğini belirtti. Diken mantarının, İç Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının ardından kırsal alanlarda, dikenlerin yanında yetiştiği aktarıldı. Ayrıca, mantarın yenilebilir bir tür olduğu da vurgulandı.

Şaşırtan Büyüklük

Bulduğu mantarın büyüklüğünün herkesin dikkatini çektiğini dile getiren Işık, "Tarttığımızda 8 kilo 200 gram geldi. Bu miktar, çevredeki insanları da çok şaşırttı. Onlar da ilk defa bu kadar büyük bir mantar gördüklerini belirttiler," dedi.

Ailece Tüketmeyi Planlıyor

Beyazıt Işık, bulduğu dev mantarı ailesiyle birlikte tüketeceğini sözlerine ekledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu. Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere açıklamada bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu. Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere açıklamada bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu. Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere açıklamada bulundu.