Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Finike İlçesinde Trafik Kazası

Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen otomobil kazası sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, Ş.K. yönetimindeki 07 VK 494 plakalı otomobilin Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkisinde bariyere çarpması ile meydana geldi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonucu sürücü Ş.K. ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından, durumu bildirilen sağlık ekipleri ve jandarma hızlı bir şekilde kaza yerine intikal etti.

Yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.