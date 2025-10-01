Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor

Manavgat ilçesinde 20 dönümlük arazide başlayan dikenli incir (Hint inciri) üretimi, hem yurt içi pazarına hem de yurt dışına satışlarla yaygınlaşıyor. Üretimi başlatan Ziraat mühendisi Esra Hürmeydan, dikencik incirin Akdeniz iklimine çok uygun olduğunu ve çiftçilere yeni gelir kaynağı sunduğunu belirtti.

Üretim ve avantajları

Esra Hürmeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Çok fazla bakım gerektirmiyor, hastalığı yok ve en önemlisi susuzluğa oldukça dayanıklı. Bu yıl sadece 3-4 kez sulama yaptık. Fidan 5 yaşına geldiğinde ticari verime geçiyor. Don, dolu gibi doğa olaylarından etkilenme riski de düşük." ifadelerini kullandı. Ürünün az su istemesi ve düşük bakım ihtiyacı, özellikle kırsal alanlarda tercih edilmesini sağlıyor.

Pazar ve ekonomik katkı

Hürmeydan, ürünün ağırlıklı olarak yurt içinde satıldığını, ayrıca Rusya ve Ukrayna pazarlarına da gönderim yaptıklarını aktardı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise bölgedeki ürün çeşitliliğinin önemine vurgu yaparak, dikenli incirin susuzluğa dayanıklı yapısının kırsal bölgelere ekonomik katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Özetle, Antalya'da dikey artan dikenli incir üretimi; düşük su tüketimi, düşük bakım gereksinimi ve ihracat potansiyeliyle çiftçilere yeni bir gelir kapısı olarak ön plana çıkıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir (Hint inciri) üretimine başlayan çiftçi, yurt içine ve yurt dışına satış yapıyor.