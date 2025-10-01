Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

Manavgat'ta 20 dönümlük arazide dikenli incir üretimi yaygınlaşıyor; az suyla verim, yurt içi satış ve Rusya-Ukrayna'ya ihracat sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:42
Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor

Manavgat ilçesinde 20 dönümlük arazide başlayan dikenli incir (Hint inciri) üretimi, hem yurt içi pazarına hem de yurt dışına satışlarla yaygınlaşıyor. Üretimi başlatan Ziraat mühendisi Esra Hürmeydan, dikencik incirin Akdeniz iklimine çok uygun olduğunu ve çiftçilere yeni gelir kaynağı sunduğunu belirtti.

Üretim ve avantajları

Esra Hürmeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Çok fazla bakım gerektirmiyor, hastalığı yok ve en önemlisi susuzluğa oldukça dayanıklı. Bu yıl sadece 3-4 kez sulama yaptık. Fidan 5 yaşına geldiğinde ticari verime geçiyor. Don, dolu gibi doğa olaylarından etkilenme riski de düşük." ifadelerini kullandı. Ürünün az su istemesi ve düşük bakım ihtiyacı, özellikle kırsal alanlarda tercih edilmesini sağlıyor.

Pazar ve ekonomik katkı

Hürmeydan, ürünün ağırlıklı olarak yurt içinde satıldığını, ayrıca Rusya ve Ukrayna pazarlarına da gönderim yaptıklarını aktardı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise bölgedeki ürün çeşitliliğinin önemine vurgu yaparak, dikenli incirin susuzluğa dayanıklı yapısının kırsal bölgelere ekonomik katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Özetle, Antalya'da dikey artan dikenli incir üretimi; düşük su tüketimi, düşük bakım gereksinimi ve ihracat potansiyeliyle çiftçilere yeni bir gelir kapısı olarak ön plana çıkıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir (Hint inciri) üretimine başlayan çiftçi, yurt içine...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir (Hint inciri) üretimine başlayan çiftçi, yurt içine ve yurt dışına satış yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikenli incir (Hint inciri) üretimine başlayan çiftçi, yurt içine...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
2
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor
4
1990-2025 Türkiye Kuraklık Haritası: Alkazar'dan İnteraktif Platform
5
Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi
6
Mustafa Yeneroğlu: Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Doğum Oranlarını Düşürdü
7
Antalya'da Butik Otel Yangını: 2 Turist Öldü, 3 Sanık Yargılanıyor

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam