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Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret eden şüpheli T.S.Ü. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:47
Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da, sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı üzerine bir kişinin bu tür hakaretamiz paylaşımlar yaptığı bilgisi verildi.

Detaylı İnceleme ve Gözaltı

Açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü.'nün evinde gözaltına alındığı belirtildi. Bu olay, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların nasıl bir hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

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