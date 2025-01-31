Antalya'da Dolandırıcılar 'Polis' Kılığında Yakalandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da, kendilerini ‘polis’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki yabancı uyruklu şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı.

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişiyi yaklaşık 575 bin lira dolandırdığı tespit edilen zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, dolandırıcılık olayının arkasında yer alan yabancı uyruklu H.A.E.C'nin olduğunu belirledi. Şüphelinin, dolandırıcılığın planlayıcısı olan yabancı uyruklu M.A tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı.

M.A'nın daha önceki yıllarda gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarının da şüphelisi olduğu kaydedildi. Ekipler, her iki zanlıyı başarıyla düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Operasyon sırasında, cep telefonları ile sim kartlarına da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'da kendileri "polis" olarak tanıtıp bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendileri "polis" olarak tanıtıp bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.