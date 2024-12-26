Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firmalara ait kayıp veya çalıntı ihbarı bulunan çeklerin ele geçirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlere alınmıştır. Şüpheliler, daha sonraki süreçte adliyeye sevk edilmiştir.

Mahkeme Süreci

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştır. Bu olay, Antalya'da dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik kararlı adımların devam ettiğini göstermektedir.