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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Antalya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:08
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Antalya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonu, 6 ildeki eş zamanlı baskınlarla dikkat çekti. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte tatil reklamlarıyla bazı vatandaşları dolandırma girişiminde bulunan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon kapsamında, Antalya merkezli 6 ilde toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametgahlarında yaptıkları aramalarda çok sayıda dijital materyali ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 14 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, dolandırıcılık olaylarının artış gösterdiği günümüzde, siber suçlarla mücadele için yürütülen faaliyetlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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