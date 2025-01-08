Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dolandırıcılık Faaliyetleri

Şüphelilerin, telefon aracılığıyla kendilerini polis olarak tanıtıp, R.J.'yi yaklaşık 923 bin lira, F.K.'yi ise yaklaşık 350 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Operasyon ve Yakalama

Yapılan operasyonda şüpheliler M.O, A.A.A.A. ve İ.A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 760 bin 570 lira, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ve cep telefonları ile SIM kartlarına el konuldu.

Adalet Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutukladı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.