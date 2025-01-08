DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:01
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dolandırıcılık Faaliyetleri

Şüphelilerin, telefon aracılığıyla kendilerini polis olarak tanıtıp, R.J.'yi yaklaşık 923 bin lira, F.K.'yi ise yaklaşık 350 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Operasyon ve Yakalama

Yapılan operasyonda şüpheliler M.O, A.A.A.A. ve İ.A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 760 bin 570 lira, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ve cep telefonları ile SIM kartlarına el konuldu.

Adalet Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutukladı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
2
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
3
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor
7
Rektör Prof. Dr. Kent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor