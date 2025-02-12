DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.358,4 -0,12%
BITCOIN
3.445.695,64 -0,36%

Antalya'da Dolandırıcılık Şebekesine Şok Baskın: 14 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da kendilerini bakanlık memuru olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:49
Antalya'da Dolandırıcılık Şebekesine Şok Baskın: 14 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı.

Valilik Açıklaması ve Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık suçuna karışan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin 15 kişiyi dolandırdığını belirledi.

Yapılan araştırmalarda, Antalya merkez ve çevresinde hazineye ve kamu kurumlarına ait taşınmazları sahte belgelerle satışını gerçekleştiren toplamda 24 şüphelinin, 90 milyon lira değerinde mal varlığı ile çok sayıda gayrimenkul ve araç edindiği tespit edildi.

Koordineli Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan bu tespitlerin ardından, Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyon sonrasında, 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 2 kişi dahil toplam 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, yapılan sorgulamalar sonucunda 14 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi Milletvekili Çalışkan, Deprem Bölgesindeki Konteyner Yaşamını Gündeme Getirdi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Ziyareti Medyada Gündem Yarattı
3
Azerbaycan ve Somali Arasında Tarihi Anlaşmalar İmzalandı
4
YEE ve Arnavutluk'taki Hafiz Ali Podgorica Okulu'ndan Türkçe Eğitimi İçin Protokol
5
Rize Çayeli'nde Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 11 Bin 253 Lira Ceza
6
TBMM Genel Kurulu'nda Kadın Kuşağı Programları Tartışıldı
7
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Abdullah Zeydan'a Destek Ziyareti

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor