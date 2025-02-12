Antalya'da Dolandırıcılık Şebekesine Şok Baskın: 14 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli memur olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı.

Valilik Açıklaması ve Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık suçuna karışan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin 15 kişiyi dolandırdığını belirledi.

Yapılan araştırmalarda, Antalya merkez ve çevresinde hazineye ve kamu kurumlarına ait taşınmazları sahte belgelerle satışını gerçekleştiren toplamda 24 şüphelinin, 90 milyon lira değerinde mal varlığı ile çok sayıda gayrimenkul ve araç edindiği tespit edildi.

Koordineli Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan bu tespitlerin ardından, Antalya merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyon sonrasında, 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 2 kişi dahil toplam 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, yapılan sorgulamalar sonucunda 14 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.