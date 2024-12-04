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Antalya'da Dolu ve Sağanak, Seralarda Hasara Neden Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dolu ve sağanak, seraları olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 çiftçi, 50 dekar alanda zarar gördü.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:35
Antalya'da Dolu ve Sağanak, Seralarda Hasara Neden Oldu

Antalya'da Dolu ve Sağanak, Seralara Zarar Verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen dolu ve sağanak yağış, seralarda ciddi hasara yol açtı. İlçenin Mavikent ve Beykonak mahallelerinde yaşanan bu olumsuz hava durumu, seraların örtülerine zarar verirken, bazı seraların yıkılmasına da neden oldu.

Çiftçiler Onarım Çalışmalarına Başladı

Hasar gören seraların sahipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren onarım çalışmalarına girişti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, sahada yaptıkları tespitlere göre dolu yağışından 30 civarında çiftçinin yaklaşık 50 dekar serasının etkilendiğini belirtti.

Zararın Boyutu Kısa Süreli Yağışla Sınırlı Kaldı

Kökce, dolu ve sağanağın kısa sürmesinin hasarın boyutunu azalttığını ifade ederek, "İki mahallemizdeki seralarda zarar var. Çiftçilerimiz zararlarını kendi imkanlarıyla gidermeye çalışıyor," dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. İlçenin...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. İlçenin Mavikent ve Beykonak mahallelerinde sağanağın yanı sıra yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, seraların örtülerine zarar verdi. Bazı seralar ise üzerinde biriken dolu nedeniyle yıkıldı. Seralarında zarar oluşan çiftçiler, sabah erken saatlerden itibaren onarım çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. İlçenin...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı. İlçenin Mavikent ve Beykonak mahallelerinde sağanağın yanı sıra yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, seraların örtülerine zarar verdi. Bazı seralar ise üzerinde biriken dolu nedeniyle yıkıldı. Seralarında zarar oluşan çiftçiler, sabah erken saatlerden itibaren onarım çalışmalarına başladı.

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